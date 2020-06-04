04.06.2020 В Украине выпустили 10-гривневую монету 3-го июня в Украине в обращение выпустили монеты номиналом 10 гривен. Ими уже можно расплачиваться в магазинах и банках. На реверсе монеты изображен гетман Иван Мазепа.