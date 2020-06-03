03.06.2020 Коммунальщики не торопятся решать проблемы жильцов На протяжении нескольких лет жильцы дома № 102 по улице Базарная безуспешно обращаются за помощью к городской власти. С какими проблемами сталкиваются жители – в нашем сюжете.