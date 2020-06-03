03.06.2020 На реставрацию дома Руссова незаконно перечислено 95 миллионов гривен В Одессе реставрация городской властью памятника архитектуры, дома Руссова вновь оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Как сообщает телеканал «112», в полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины относительно чиновников Управления капитального строительства и должностных лиц компании-подрядчика "Укрспецпроект", занимавшихся фасадом дома Руссова. В полиции подозревают, что в акты выполненных работ внесены недостоверные данные.