26.05.2020 В мэрии лгут одесситам Чиновники мэрии постоянно лгут одесситам. Подтверждений этому бесчисленное множество. О бездействии коммунальных служб горожане говорят и в беседах с журналистами, и в жалобах на сайт обращений граждан.