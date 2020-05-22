22.05.2020 В Одессе День вышиванки провели онлайн Ученики одесской детской школы искусств №6 поздравили украинцев с Днем вышиванки, исполнив песню с помощью онлайн-трансляции, а взрослые продемонстрировали свои вышиванки в онлайн-флешмобе.