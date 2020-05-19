19.05.2020

Обещания мэра – пустой звук

Геннадий Труханов не выполнил обещание принять жесткие меры по отношению к ночным автомобильным гонщикам – дрифтерам. Опасное для жизни пешеходов и водителей хулиганство на дорогах продолжается.