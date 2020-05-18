18.05.2020 4 миллиона гривен - за плитку в Пале-Рояле Возле Оперного театра со стороны Пале-Рояля завершились работы по замене плиточного покрытия. Работы на площади в 948 квадратных метров обошлись городскому бюджету почти в 4 миллиона гривен.