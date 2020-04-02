02.04.2020 В Одессе зацвела магнолия и сакура Сейчас в Украине в разгаре карантин. Однако, у природы – свои законы: весна полным ходом вступает в свои права, природа расцветает. В Одессе буйным цветом распускается магнолия и сакура.