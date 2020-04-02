02.04.2020 Жестокое убийство в гаражном кооперативе В одном из гаражных кооперативов Суворовского района Одессы произошло жестокое убийство. Злоумышленник ударил 65-летнего охранника кирпичом по голове и ножом в сердце, затем он пошел к гаражам на соседней улице и также набросился с ножом на другого охранника. К счастью, на этот раз 60-летний мужчина вовремя среагировал на нападение и отделался ранением в шею. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.