01.04.2020 Готова ли Одесса дать отпор коронавирусу? Только 40% аппаратов искусственной вентиляции лёгких одесских медучреждений находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в случае массового поступления больных коронавирусом. Такое заявление сделала на своей странице в Фейсбук депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая. По её мнению, городская система здравоохранения и руководство города демонстрируют полную несостоятельность, а их отчёты не соответствуют действительности. Мнение депутата разделяют и волонтёры.