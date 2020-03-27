27.03.2020

Серебристые клены украсят Большой Фонтан

В Одессе продолжают высаживать деревья вдоль трамвайного полотна между 4-ой и 5-ой станциями Большого Фонтана. Совсем скоро здесь появится настощий зеленый туннель.