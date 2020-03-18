18.03.2020 Об эпидемиологической ситуации в Одессе По состоянию на 18-ое марта в Одесской городской инфекционной больнице находится 17 пациентов на обследовании и лечении с респираторными симптомами, которые прибыли из различных стран, где фиксируется распространение коронавируса. На данный момент в Одессе нет ни одного подтвержденного случая заболевания на коронавирус. Об эпидемиологической ситуации в Одессе рассказала Главный врач Городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.