16.03.2020

Морская фотосессия Ms Top Ukraine-2020

В Одессе на берегу моря прошла фотосессия пяти финалисток конкурса красоты Ms Top Ukraine-2020 для глянцевых журналов Фешн лайф и Юкрейниан Пипл, которые печатаются в США.