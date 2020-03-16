16.03.2020

Новый рынок продезинфицировали

Администрация «Нового рынка» внепланово провела дезинфекцию внутри и снаружи. Так, теперь рынок будут дезинфицировать чаще средством с повышенной концентрацией – «Кристалл 900» – два раза в месяц.