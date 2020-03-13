13.03.2020

Осторожно: детская площадка!

Спилены скамейки, разобран забор… От детской площадки во дворе дома №2 по улице Сегедской практически ничего не осталось. А то, что есть – срочно требует ремонта, да и детям здесь находиться крайне опасно.