05.03.2020 В Одеском зоопарке - пополнение В Одесском зоопарке показали тигренка, родившегося в январе у пары амурских тигров – Тайгера и Натали. Имени у тигренка еще нет. По традиции его придумают одесситы в рамках конкурса "Дай имя малышу".