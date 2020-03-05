05.03.2020 Памятники архитектуры Одессы срочно нуждаются в ремонте! Всем известно, что Одесса – ключевой туристический центр нашей страны. А ее архитектура – одна из главных привлекательностей для туристов. К сожалению, огромное количество памятников архитектуры нашего города разваливаются на глазах. Многие их них в заброшенном и даже опасном состоянии. Кто в этом виноват и насколько эффективна работа городской власти в сохранении исторического облика Оессы – выясняли журналисты проекта «Схемы в регионах».