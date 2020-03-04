04.03.2020

«Казненный дважды»

О судьбе нашего земляка, советского летчика Бориса Пивенштейна рассказала во «Всемирном клубе одесситов» исследователь истории Ванда Цуркан. Спустя десятилетия удалось реабилитировать честное имя героя.