04.03.2020

Украденные склоны Большого Фонтана

У одесситов продолжают незаконно изымать рекреационные территории. Мы уже рассказывали, что на 13-ой станции Большого Фонтана в июле прошлого года началось полномасштабное строительство трёхсекционной монолитной девятиэтажки-«паруса». Стройка спровоцировала оползни, из-за которых пострадали дома местных жителей. Людям уже перекрыт доступ к морю и Трассе здоровья, вырублены оставшиеся многолетние деревья, исчезла парковая зона. Городская власть полностью устранилась от решения проблемы. А судебные решения выносятся в пользу застройщиков. Люди продолжают бороться.