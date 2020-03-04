04.03.2020 Народные депутаты объединились против мэра Группа представляющих Одессу народных депутатов от партии "Слуга Народа" решили расследовать деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова. Они подали в Верховную Раду проект постановления об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым, совершения им преступлений и коррупционных правонарушений, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей по расследованию преступлений и привлечения Одесского городского головы Труханова к уголовной и административной ответственности.