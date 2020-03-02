02.03.2020 Жизнь на руинах Жильцы дома № 40 по улице Нежинской вот уже два года опасаются за свою жизнь. Полуразрушенный дом в любой момент может обвалиться. В каких условиях вынуждены жить горожане – смотрите в нашем сюжете.