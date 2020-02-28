28.02.2020 Дорога нуждается в срочном ремонте Одесситы, проживающие на улице Тимирязевской жалуются на отвратительное состояние проезжей части дороги, на ремонт которой своих сил и финансов уже не хватает. Городская власть проблемы не замечает.