26.02.2020 Со двора - прямиком на СТО Разбитые дороги и мусор – такая картина на придомовой территории между домами № 37 и 49 на проспекте Небесной Сотни. Каждый раз после заезда во двор жильцы вынуждены отправляться на СТО.