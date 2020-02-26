26.02.2020 Опасная стройка на Дерибасовской Жильцы старинного дома на Дерибасовской требуют прекратить реконструкцию, начатую в одной из квартир. В случае продолжения работы есть основания опасаться за сохранность здания и жизнь всех соседей.