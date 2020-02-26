26.02.2020 Мэрия не выполнила решение суда Въезд в Одесский порт должен быть бесплатным. Таково решение апелляционного суда. Процесс, начатый по иску городских чиновников, завершился их поражением. Но выполнять судебное решение мэрия не торопится.