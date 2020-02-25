25.02.2020 Сомнительные стройки на Фонтане Сомнительное строительство начато на двух пляжах в районе 11-ой и 12-ой станций Большого Фонтана. Работы ведутся в полном масштабе, а чиновники мэрии утверждают, будто им ничего не известно.