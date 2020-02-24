24.02.2020 Ураган в Одессе В Одессу нагрянул циклон «Юля». Штормовой ветер срывал крыши, валил деревья, в городе много разбитых авто, из-за оборванных проводов стоял электротранспорт… К сожалению, есть человеческие жертвы. В то время, когда на Одессу обрушился ураганный ветер, руководство города и области отсутствовало на своих рабочих местах. Так, аппаратное совещание прошло без Геннадия Трузханов, совещание провел Павел Вугельман. Не было на рабочем месте и губернатора Максима Куцего, который, как сообщают местные СМИ, находился в Киеве.