19.02.2020 Воронцовский дворец под угрозой Угроза разрушения нависла над Приморским бульваром. Бездеятельность чиновников привела к проседанию грунта вдоль обрыва. В аварийной зоне оказался памятник истории и архитектуры – Воронцовский дворец.