18.02.2020 Парк Энтузиастов без энтузиастов не выживет? 15-го февраля истек срок окончания строительно-монтажных работ на площадке в парке Энтузиастов, что в Суворовском районе города. И по идее, там теперь местные ребятишки должны радоваться новым качелям. И благодарить инициатора создания площадки тогда еще народного депутата, добившегося выделения средств на строительство. В целом детская площадка в парке стоила миллион гривен. Что же сделано за эти деньги и так ли рады дети – в нашем сюжете.