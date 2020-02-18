18.02.2020

Санаторий «Молдова» продают

Дипломатический конфликт между Украиной и Молдовой провоцируют украинские чиновники. Пятого марта на продажу будет выставлен санаторий «Молдова». Аукцион проведет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.