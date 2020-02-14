14.02.2020 Праздник любви, нежности и настоящих чувств День святого Валентина - один из самых молодых праздников Украины. Традиция отмечать День влюбленных в нашей стране установилась с начала 90-х годов прошлого века. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и традиционные открытки в виде алого сердечка — "валентинки". А еще этот день – дополнительный повод признаться своей второй половинке в любви. 14-го февраля Одесса тоже отмечает День влюбленных. В этот день в городе царит особая атмосфера любви и нежности.