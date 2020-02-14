14.02.2020 Яхт-клуб или высотки? Государственной предприятие «Черноморский яхт-клуб» снова готовят к приватизации. Предыдущий аукцион по продаже яхт-клуба был назначен Фондом государственного имущества на 3-е января, но его отменили. При этом, возможная продажа яхтенного клуба вызвала огромный общественный резонанс. Вероятно, это послужило отсрочкой аукциона. Тем не менее, яхт-клуб по-прежнему собираются выставить на торги. Правда, в Фонде государственного имущества еще не определились с датой, стартовой ценой и условиями приватизации.