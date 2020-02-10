10.02.2020

Досрочная победа украинки

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед победила чемпионку мира, дзюдоистку из Японии Вакану Кога в финале турнира серии Grand Slam в Париже. Наша спорстменка стала золотой медалисткой этих состязаний.