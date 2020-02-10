10.02.2020 Жизнь на балке, или Курс выживания в аварийном доме В центре города на улице Екатерининской люди живут в аварийном доме. Не проходит ни дня, чтобы они не опасались за свое здоровье и жизнь, ведь состояние дома, мягко говоря, удручает.