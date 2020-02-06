06.02.2020 Двор без асфальта Жители дома №16 в Бисквитном переулке жалуются, что в период межсезонья, да и зимой, двор из-за отсутствия асфальтового покрытия превращается в полосу препятствий. Чиновники на жалобы жильцов не реагируют.