31.01.2020

Вместо автомойки – пятиэтажный коворкинг

Вместо автоцентра на Старопортофранковской, 22 построят 5-этажный «коворкинг» для молодежи с рестораном и спортивным комплексом на 20-ти сотках земли, сообщают одесские СМИ.