27.01.2020

«Прерванный полёт»

В центральной городской библиотеке имени Ивана Франко прошел традиционный вечер памяти «Прерванный полет», посвященный поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому. 25-го января ему бы исполнилось 82 года.