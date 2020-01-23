23.01.2020

В районе «Большевика» - масштабный пожар

Масшабный пожар охватил поля орошения в районе бывшего завода “Большевик” и авторынка “Куяльник”. Столб черного дыма был виден из разных точек центра города. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Одесский городской голова Геннадий Труханов будет отсутствовать на рабочем месте два дня - 23 и 24 января. Соответствующее распоряжение городского головы от 20 января опубликовано на официальном сайте города. В это время Геннадий Труханов будет в Киеве на заседании Высшего антикоррупционного суда, где рассматривают дело о его недостоверной декларации. Выполнять обязанности городского головы в этот период будет его заместитель Павел Вугельман.