22.01.2020 Судьба «Delfi»: что будет с затонувшим танкером? О дальнейшей судьбе затонувшего танкера «Delfi» озаботились в Одесской облгосадминистрации. Там прошло заседание рабочей группы по вопросам ликвидации последствий катастрофы.