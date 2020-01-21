21.01.2020

Опасные приямки

На улице Канатной, 95 - опасная ситуация. Чтобы пройти по тротуару, пешеходам нужно лавировать между аварийными приямками и трамвайными путями. Когда рядом проходит вагон, травмоопасность увеличивается в разы.