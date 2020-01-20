20.01.2020 Труханова поздравили по заслугам Роскошный банкет, где вино и коньяк лились рекой, а гостей развлекали живые статуи, состоялся в Одессе. Так отметил свой пятьдесят пятый день рождения наш городской голова Геннадий Труханов.