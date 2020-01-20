20.01.2020 «Борьба» без конкурентов: кто проведет реконструкцию Новощепного ряда? На проведение работ по капитальному ремонту Новощепного ряда в Одессе претендует только одна компания, по сообщениям СМИ, близкая к нынешнему мэру.