17.01.2020 Аномальное тепло: птицы остались на зимовку В Одесской области из-за аномально теплой зимы появились новые виды зимующих птиц. Об этом сообщает сотрудник Дунайского биосферного заповедника Украины Максим Яковлев на странице в фейсбук.