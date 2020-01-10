10.01.2020 С видом на мусорную свалку Во дворе дома 5б на улице Сегедской образовалась мусорная свалка. Жильцы дома жалуются, что «любоваться» из своих окон мусором им вовсе не хочется. Но кто должен ее убирать – не известно.