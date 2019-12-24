24.12.2019 На зимовку – в «Тузловские лиманы» В заповедный парк под Одессой прилетели зимовать редкие птицы, занесенные в Красную книгу Украины. Об этом на странице в Facebook сообщил научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.