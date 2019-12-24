24.12.2019 Санты на мотоциклах В преддверии новогодних праздников одесские мотоциклисты решили порадовать одесситов костюмированным мотопробегом. Около сотни любителей мотоспорта, одетых в костюмы Санта-Клаусов, прокатились по городу.