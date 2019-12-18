18.12.2019 Смотрителю Одесского маяка - 86 лет Все еще работает! Смотритель Воронцовского маяка Иван Тимофеевич Цихович отметил 86-летие! Он и сейчас на вахте. Иван Тимофеевич более 60 лет служит главному морскому символу Одессы.