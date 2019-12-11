11.12.2019

Аварийный дом: выживание «по-одесски»

Контрастность на Польском спуске не имеет границ. На фоне новых бизнес-центров затерялись дома, которые находятся в аварийном состоянии. Один из таких расположен по адресу: Польский спуск, 3.