09.12.2019 Воронцовскую колоннаду почему-то снова ремонтируют Воронцовскую колоннаду снова ремонтируют. И это после того, как ее реставрировали на протяжении долгих двух лет, вложив более 40 миллионов гривень на восстановительные работы.