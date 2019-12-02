02.12.2019 Обыск в Одесском аэропорту Генеральная прокуратура провела обыск по фактам завладения денежными средствами коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.